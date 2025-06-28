Kayınbiraderi bıçakla öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kayınbiraderi Eyüp Atabey (26) tarafından bıçaklanan Sebahat Atabey (33) hayatını kaybetti.

Olay, 26 Haziran'da akşam saatlerinde, Belediyevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Atabey ile ağabeyinin eşi Sebahat Atabey arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Kavganın büyümesi üzerine Eyüp Atabey, Sebahat Atabey'i bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakıma alınan Sebahat Atabey, tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli Eyüp Atabey ise sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Sebahat Atabey'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.