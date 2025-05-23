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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınbirader eniştesini bıçakla öldürdü! | Son dakika haberleri

        Kayınbirader eniştesini bıçakla öldürdü!

        İstanbul Arnavutköy'de, çıkan tartışmada eşinin erkek kardeşi tarafından bıçaklanan İlkay Yersaloğlu hayatını kaybetti. Eniştesini bıçaklayan zanlı Y.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:36
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        Kayınbirader eniştesini bıçakla öldürdü!
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        İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşen olayda iddiaya göre, İlkay Yersaloğlu tartıştıkları için babasının evine giden eşi ve çocuklarını almak üzere kayınpederinin evini gitti.

        DAMAT İLE KAYINPEDERİ TARTIŞTI

        İHA'daki habere göre taraflar konuşmaya başladı. Bu sırada İlkay Yersaloğlu, kayınpederi ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya eşinin kardeşi olan Y.Ç. de dahil oldu.

        ENİŞTESİNİ BIÇAKLA YARALADI

        Arbede esnasında Y.Ç., eniştesi İlkay Yersaloğlu'nu bıçakla yaraladı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan Y.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        KENDİ İSTEĞİYLE TABURCU OLDU

        İlkay Yersaloğlu, hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından iddiaya göre kendi isteğiyle taburcu olarak Taşoluk Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Evine dönen yaralı İlkay Yersaloğlu, aynı gün gece saatlerinde tekrardan rahatsızlandı. Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Zanlı Y.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
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