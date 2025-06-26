Kayahan, şarkılarıyla anıldı

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Kayahan, 3 Nisan 2015'te yakalandığı yumuşak doku kanseri nedeniyle 66 yaşında hayata veda etmişti.

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; merhum sanatçının vefatının 10'uncu yılı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bir anma gecesi düzenlendi.

Konsere katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu; "İstanbul'umuzun ve ülkemizin göz bebeği AKM'de böyle anlamlı organizasyonda sanatçı arkadaşlarımızla bir araya gelmekten ben de çok büyük memnuniyet duyuyorum. Bu güzel mekânda ustalarımızın kıymetli şarkılarıyla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi. Kendisinin de Kayahan'ı dinleyen şanslı kuşaktan olduğunu söyleyen Mumcu; "Onları sadece yaşarken değil, vefatları sonrası da anmak bizim için çok kıymetli. Bu tarz organizasyonların hepsinde kendim de heyecanlanıyorum. Çok kıymetli üstatlarla, malumunuz sanat kurumlarıyla da yakından ilgileniyorum. Bakanımız da bu konulara çok önem veriyor. Biz de onun verdiği önem neticesinde arkadaşlarımızla çalışıp güzel işler ortaya çıkartmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, konseri Kayahan'ın torunuyla birlikte seyretti. Dr. Batuhan Mumcu, Kayahan'ın "Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz" sözlerini anımsatarak; "Biz bugün onu en çok yakışan şekilde anıyoruz, müzikle, sevgiyle ve elbette vefayla" diye konuştu. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın katkılarıyla müzikseverlerle buluştu. Sanat dünyasının sevilen isimleri, Kayahan’ın şarkılarını bu özel gecede hep bir ağızdan söyledi. Beste Açar Gecede; Ferhat Göçer, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Mehmet Erdem, Betül Demir, Keremcem, Mehmet Erdem, Cengiz İmren, Yonca Lodi, Yılmaz Taner, Gökhan Tepe Erdinç Erişmiş ve sanatçının kızı Beste Açar’ın sahne aldı. "BABAMIN 33 TANE DUYULMAMIŞ ŞARKISI VAR" Beste Açar; "10 yıl geçti sanki dün gibi... Bu sahnede olmak önemli. Okul yıllarımda bu sahnede dans ediyordum. Hem duygusal hem de özel yer. Beni bir yerlerden gördüğüne inanıyorum" dedi.

'Kar Taneleri' şarkısını söyleyen Beste Açar, "Nilüfer Abla'mı seviyorum. Babamın şarkılarını en güzel yorumlayan kadın vokal olarak görüyorum. 'Kar Taneleri' şarkısını yazarken babam, ona eşlik ediyordum. Kar yağarken ben küçükken babam yazmıştı" ifadelerini kullandı. Babasının vefatının ardından zor günler geçirdiğini söyleyen Beste Açar; "Benim için çok zordu. Geriye dönüp baktığımda 'İyi ki' diyorum. Her şey sınav ve öğreti. Ben artık mezun oldum" dedi. Beste Açar, gazetecilerin, "Babanızın en özeli hangisi?" sorusuna, "Bana yazıldığı için 'E Bebeğim' ve sonrasında 'Yemin Ettim'i çok seviyorum. 'Yemin Ettim'i kanser olduğunu öğrenip, 'Son bestem' diye yaptığı şarkıdır. ' REKLAM Beste Açar, babasının sinema filmi için görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Açar; "Babam için Taner Ölmez diyorlar. Yiğit Kirazcı bana anımsatmıştı. Genç Beste'yi Eda Ece oynar, kabul ederse neden olmasın" diye konuştu. Açar, "Babamın 33 tane duyulmamış şarkısı var. Zamanı geldiğinde en güzel adrese doğru yola çıkmış olacak" açıklamasında bulundu.

"KAYAHAN'IN EN BÜYÜK HAYRANIYIM" Oğuzhan Koç; "Kendisinin en büyük hayranıyım. Söz yazmaya onu dinleyerek başladım. Büyük usta bizi yıllar sonra bir araya getirdi. Ev sevdiğim şarkısı 'Gönül Sayfam'... Seslendirmek istedim" dedi. Koç, ayrıca sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte temmuz ayında tatile çıkacaklarını söyledi. Cengiz İmren SAHNEYE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ÇIKTI Ayağı alçılı tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkan Cengiz İmren de; "Kayahan ağabey yaşarken 'Olsaydım' şarkısını almıştım. O günden beri her sahnemde bu şarkısı söylüyorum" dedi. Ferhat Göçer Alper Atakan’ın yönetimindeki orkestra eşliğinde Murat Dalkılıç; “Odalarda Işıksızım”, Ferhat Göçer; “Yemin Ettim”, Gökhan Tepe; “Sabahlar Uzak”, Oğuzhan Koç; “Gönül Sayfam”, Cengiz İmren; “Olsaydım”, Mehmet Erdem; “İlk Değil”, Keremcem: “Şikayetim Var”, Yonca Lodi; “Her Şeyden Çok”, Elif Buse Doğan: “Atın Beni Denizlere”, Cem Belevi; “Mavilim”, Pınar Çubukçu; “Geceler” ve “Mor Menekşe”, Yılmaz Taner; “Elmanın Yarısı”, Erdinç Erişmiş; “Emrin Olur”u seslendirdi. Ahmet Selçuk İlkan da “Yemin Ettim” şarkısındaki “Ben Anadolu Çocuğuyum” şiirini okudu.

Fotoğraflar: HT Magazin, AA