Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya mezun oldu
Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya, liseden mezun oldu
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Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç, oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyet töreninde bir araya geldi.
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Liseden mezun olan Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, anne ve babası ile mezuniyet gününde objektif karşısında poz verdi.
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Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç, oğullarının kep töreninde çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayımladı.
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"YOLUN BAHTIN AÇIK OLSUN"
Feraye Tanyolaç, yaşadığı mutluluğu; "Hayat boyu yolun açık şansın bol olsun başarıların daim olsun canım oğlum" sözleriyle dile getirdi.
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İKİ ÇOCUĞU VAR
Öte yandan Hülya Avşar ile 8 yıl süren evliliğini 2005'te bitiren Kaya Çilingiroğlu'nun Zehra adında bir kızı daha bulunuyor.
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Kaya Çilingiroğlu, daha sonra Feraye Tanyolaç ile 2009'da dünyaevine girmişti. 2006'da oğulları Hüseyin Kaya'yı kucaklarına alan ikili, 2014'te yollarını ayırmıştı.
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