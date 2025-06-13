Kavuşursan meşk, kavuşamazsan aşk olur... Hafızalara kazınan efsane imkansız aşk filmleri

Aşk filmlerini çoğumuz çok severiz ancak bazıları vardır ki, onlar aklımıza kazınır, o karakterleri senelerce hafızamızdan çıkaramayız. Yıllar geçse de yeri geldiğinde o filmden repliklere sarılır, olayları o filmlerle açıklamaya çalışırız. Mutlu aşkların hikayesi bellidir ama imkansız aşkların her zaman anlatacak yeni bir hikayesi bulunur. İşte imkansız aşkı konu alan birbirinden güzel klasik filmler...

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Casablanca

Yönetmen koltuğunda Michael Curtiz'in oturduğu 1942 yapımı kült film Kazablanka, seyirciyi II. Dünya Savaşı yıllarında sınırlar ötesinde yaşanan bir aşk hikayesine davet eder.

Fas’ın Kazablanka şehrindeki bir gece kulübü sahibi olan Rick Blaine’in eski aşkı Ilsa’nın şehre gelişiyle sarsılmasını işleyen filmde Rick, aşkı ile vicdanı arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Efsane filmde Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains ve Paul Henreid gibi usta isimler rol alır.

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Selvi Boylum Al Yazmalım

Türk sinemasının efsane ismi Atıf Yılmaz’ın yönettiği, başrollerini Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım, sinemanın imkansız aşk denince akla gelen örnekleri arasında. Cengiz Aytmatov’un bir öyküsünden uyarlanan filmde kamyon şoförü İlyas ile köylü kızı Asya arasında büyük bir aşk başlar, ancak hayatın zorlukları ve İlyas’ın sorumsuzlukları ilişkilerini zedeler. Asya, çocuğuyla birlikte ona sahip çıkan ve güven veren Cemşit’in yanında yeni bir hayat kurar. Ancak konu burada kapanmaz çünkü İlyas yıllar sonra geri döner.

Edward Scissorhands Türkçe'ye Makas Eller ismiyle çevrilen 1990 yapımı Edward Scissorhands, Tim Burton’ın yönettiği ve Johnny Depp ile Winona Ryder’ın başrollerini paylaştığı bir modern zamanların efsaneleşmiş masallarından biridir. Mucidi ölünce elleri yerine makaslarıyla bir başına kalan Edward, banliyödeki bir aile tarafından keşfedilerek toplumla tanışır. Edward en başta merak ve hayranlık uyandırırken zamanla farklı bulunur ve dışlanır. Ancak bu dışlanmanın yanında Kim’le arasında kırılgan bir aşk boy gösterir. (500) Days of Summer Marc Webb’in yönettiği, başrollerinde Joseph Gordon-Levitt ve Zooey Deschanel’in yer aldığı 2009 yapımı 500 Days of Summer filmi en garip imkansız aşk filmlerinden biridir çünkü bu film romantik Tom’un Summer’a olan inişli çıkışlı aşkını 500 günlük bir zaman diliminde parçalı bir kurgu ile anlatır. Bağlanmaktan kaçan Summer ile romantik bir aşık olan Tom'un farklı beklentileri, aşk ve hayal kırıklığı arasında gidip gelen bir yolculuk haline gelir. REKLAM Celeste & Jesse Forever 2012 yapımı Celeste & Jesse Forever; Lee Toland Krieger'in yönettiği, Jones ile Andy Samberg'in, Chris Messina, Ari Graynor, Eric Christian Olsen, Will McCormack, Elijah Wood ve Emma Roberts'ın oynadığı bir romantik komedi filmi... Lise arkadaşı Celeste ve Jesse'nin yıllar içinde dönüşen aşkları evlilikten arkadaşlığa dönüş olur mu sorusunu sorar.

In the Mood for Love Efsane yönetmen Wong Kar-wai’nin 2000 yapımı romantik drama filmi "Aşk Zamanı"nın başrollerinde Tony Leung ve Maggie Cheung yer alıyor. 1960’ların Hong Kong’unda komşu olan iki evli kişinin, eşlerinin sadakatsizliğini keşfetmeleri sonrası aralarında gelişen derin ve tutkulu ama yasak aşkı anlatan filmi efsane yapan şeylerin başında filmin atmosferi geliyor. REKLAM Duvara Karşı Türk sinemasında bazı filmler vardır, adları anılınca herkes bir durup düşünür... 2004 yapımı Duvara Karşı filmi de işte bu filmlerden biridir. Fatih Akın’ın yönettiği Almanya yapımı filmin başrollerinde Birol Ünel ve Sibel Kekilli var. Hayattan umudunu kesmiş iki Türk kökenli gencin zoraki evlilikle başlayan karmaşık ilişki yoluna aşkla devam eder ancak bu problemli iki gencin aşkı da bir sürü probleme gebedir... Dünyanın En Kötü İnsanı Son yılların en çok konuşulan filmlerinden biri olan 2021 yapımı Dünyanın En Kötü İnsanı filminin yönetmen koltuğunda Joachim Trier var. Oslo üçlemesiyle ünlenen yönetmenin bu filminde başrollerde Renate Reinsve ve Anders Danielsen Lie yer alıyor. Hayatında savrulan ve kendine bir yer arayan genç bir kadının, aşk, kimlik ve yetişkinlik karmaşası içinde yaşadığı iniş çıkışları ve ilişkilerini samimi bir dille anlatan film, birçok uluslararası ödül kazandı.

The Lobster Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un yönettiği 2015 yapımı The Lobster filminin başrolünde Colin Farrell ve Rachel Weisz yer alır. İngiliz-İrlanda ortak yapımı filmde yalnız insanların 45 gün içinde eş bulmak zorunda olduğu ve başaramayanların hayvana dönüştürüldüğü tuhaf bir evren vardır. Eternal Sunshine of the Spotless Mind Romantik aşk filmleri arasında eşsiz bir yere sahip olan 2004 yapımı Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminin yönetmen koltuğunda Michel Gondry var. Jim Carrey ile Kate Winslet’in başrollerini paylaştığı film bilim kurgu bir hikayenin içinde bir aşka pencere açar. Film, acı veren bir ilişkiyi unutmak için hafızalarından birbirlerini sildirmeye karar veren Joel ve Clementine’in hikâyesi izleyenlerin hafızasından silinmiyor.