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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının İç kesimlerde 2 ia 6 derece artacağı, güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YÜKSEK SICAKLIK UYARISI: Günün en yüksek hava sıcaklıkların İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Etkili olması beklenen sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerekmektedir.
HAYVANLAR İÇİN SU MESAJ
Sarıyer Belediyesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sıcak hava dalgasına karşı uyarırken, hayvanlar için su bırakılmasını istedi.
"Dobby" isimli köpek, belediyenin sosyal medya hesabından "rglıug kuxmyth hjhjlkdjhav" dedi. Takipçilerin merak ettiği ifadeler için açıklama yapan belediye, "Merhaba, bu paylaşımı bir farkındalık oluşturmak için Dobby yaptı. Sevimli dostlarımızın bu sıcak yaz günlerinde size ihtiyacı var. Kapılarınızın önüne bir kap su bir kap mama koyarak onlara sevginizi hissettirebilirsiniz. Dobby'nin bütün hayvanseverlere selamı var" ifadelerini kullandı.
— SARIYER BELEDİYESİ (@SariyerBelediye) August 9, 2019
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Az bulutlu ve açık
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ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
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TRABZON °C, 28°C
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ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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