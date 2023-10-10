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        Haberler Gündem Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü - Güncel haberler

        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, tartıştığı husumetlisinin baltayla vurarak ağır yaraladığı 28 yaşındaki Hakan Dölek tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 18:23 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:24
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        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
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        Olay, 7 Ekim Cumartesi gecesi Emirdağ ilçesine bağlı İnkılap Mahallesi'nde meydana geldi.

        Aralarında husumet bulunan M.C. (24) ile Hakan Dölek cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.C., yanında getirdiği balta ile Hakan Dölek'e saldırdı.

        VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN DARBE ALDI

        Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Hakan Dölek, kanlar içerisinde yere düştü.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hakan Dölek sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

        3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Üç gündür yoğun bakımda tedavisi süren Hakan Dölek bugün hayatını kaybetti.

        Polis ekiplerince olayın hemen ardından yakalanarak, gözaltına alınan M.C. ise işlemlerinin ardından aynı gün Emirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. M.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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