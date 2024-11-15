Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kavga eden oğlunu bastonla dövdü | Son dakika haberleri

        Kavga eden oğlunu bastonla dövdü

        Tekirdağ'da dört kişilik bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflardan biri, sakinleştiremediği oğlunu bastonla dövdü. O anlar kameraya yansırken kavgaya karışanlardan birinin araması olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavga eden oğlunu bastonla dövdü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde birlikte yürüyen 4 kişilik gruptaki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Küfürleşmenin de olduğu tartışmada zaman zaman taraflar birbirine girdi. Taraflardan biri, sakinleştiremediği oğlunu bastonla dövdü.

        Vatandaşların tepkisi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Şahıslar, Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak girişinde durduruldu.

        ARAMA KAYDI ÇIKTI

        Polis ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda şahıslardan B.Ö'nün arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.Ö, sorgusu için karakola götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekirdağ
        #kavga
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı
        İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        Habertürk Anasayfa