Kavga eden oğlunu bastonla dövdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde birlikte yürüyen 4 kişilik gruptaki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Küfürleşmenin de olduğu tartışmada zaman zaman taraflar birbirine girdi. Taraflardan biri, sakinleştiremediği oğlunu bastonla dövdü.

Vatandaşların tepkisi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Şahıslar, Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak girişinde durduruldu.

ARAMA KAYDI ÇIKTI Polis ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda şahıslardan B.Ö'nün arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.Ö, sorgusu için karakola götürüldü.