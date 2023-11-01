Kaunos Antik Kenti'nde Osmanlı dönemi türbe kalıntıları bulundu

En erken milattan önce 1000 yıllarına kadar iniyordu. Eldeki veriler ile özellikle Hristiyanlık döneminde Bizans'ın sonlarına kadar bir iskana tabi tutulduğunu biliyoruz. Türk dönemine kadar eldeki veriler sınırlıydı ancak son 2 yıldır elde ettiğimiz verilerde artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Kaunos'ta bir Türk dönemi yaşanmışlığı var."