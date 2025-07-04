Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Katy Perry ile Orlando Bloom sonunda ayrılığı doğruladı: Önceliğimiz kızımız - magazin haberleri

        Katy Perry ile Orlando Bloom sonunda ayrılığı doğruladı: Önceliğimiz kızımız

        Ayrılık haberleriyle ilgili bugüne dek sessizliğini koruyan şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom, ilk kez açıklama yaptı: Bir aile olarak birlikte görülmeye devam edeceğiz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 13:16 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrılık açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Katy Perry ve Orlando Bloom'un ayrılık haberi haziranda çıktığından bu yana, çift sessizliğini koruyordu. İkili, ayrılık haberlerinden günler sonra açıklama yaptı. 40 yaşındaki şarkıcı Perry ile 48 yaşındaki oyuncu Bloom'un sözcüsü, yaklaşık 12 yıldır birlikte olan nişanlı çiftin son birkaç aydır ilişki biçimlerini sadece ebeveynliğe odaklanmak için değiştirdiklerini doğruladı.

        Sözcü; "Bir aile olarak birlikte görülmeye devam edecekler. Çünkü ortak öncelikleri kızlarını sevgi, istikrar ve karşılıklı saygıyla büyütmek. Bu, her zaman böyle olacak" dedi.

        REKLAM

        Katy Perry ile Orlando Bloom ikilisinin 2020'de Daisy Dove adını verdikleri kızı dünyaya geldi. Perry, geçtiğimiz günlerde Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen Lifetimes Dünya Turnesi'nin son gösterisi sırasında sahnede gözyaşlarını tutamamış, bu gözyaşları ayrılıkla ilgili olarak yorumlanmıştı.

        Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'teki düğününe tek başına katılan Orlando Bloom ise oyuncu Sydney Sweeney ile şehrin sokaklarında gezerken görüntülenince, yeni bir aşk doğduğu söylentileri yayılmıştı.

        Öte yandan Orlando Bloom, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ayrıldığı nişanlısına gönderme yapmıştı. Gautama Buddha'nın; "Her gün yeni bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız şey en önemli şeydir" sözlerini paylaşan Bloom, daha sonra Japon yazar Daisaku Ikeda'nın şu sözlerini yayımladı: Önemli olan, o ilk adımı atmaktır. Küçük bir korkunun cesurca üstesinden gelmek, bir sonrakini üstlenme cesaretini verir.

        İlk olarak 2016'da Altın Küre partisinde tanışan Orlando Bloom ile Katy Perry, 2017'de kısa bir ayrılık yaşadı. Mart 2018'de barışan, 2019 Sevgililer Günü'nde nişanlanan Bloom ile Perry, Ağustos 2020'de kızları Daisy Dove'u kucaklarına aldı.

        Orlando Bloom ile Katy Perry, o yaz Japonya'da evlenmeyi planlasa da pandemi nedeniyle düğün törenini ertelemek zorunda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Katy Perry
        #orlando bloom
        #Ayrılık

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kâbus otelinin ilk duruşması pazartesi!
        Kâbus otelinin ilk duruşması pazartesi!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        Habertürk Anasayfa