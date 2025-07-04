Katy Perry ile Orlando Bloom sonunda ayrılığı doğruladı: Önceliğimiz kızımız

Katy Perry ve Orlando Bloom'un ayrılık haberi haziranda çıktığından bu yana, çift sessizliğini koruyordu. İkili, ayrılık haberlerinden günler sonra açıklama yaptı. 40 yaşındaki şarkıcı Perry ile 48 yaşındaki oyuncu Bloom'un sözcüsü, yaklaşık 12 yıldır birlikte olan nişanlı çiftin son birkaç aydır ilişki biçimlerini sadece ebeveynliğe odaklanmak için değiştirdiklerini doğruladı.

Sözcü; "Bir aile olarak birlikte görülmeye devam edecekler. Çünkü ortak öncelikleri kızlarını sevgi, istikrar ve karşılıklı saygıyla büyütmek. Bu, her zaman böyle olacak" dedi.

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Katy Perry ile Orlando Bloom ikilisinin 2020'de Daisy Dove adını verdikleri kızı dünyaya geldi. Perry, geçtiğimiz günlerde Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen Lifetimes Dünya Turnesi'nin son gösterisi sırasında sahnede gözyaşlarını tutamamış, bu gözyaşları ayrılıkla ilgili olarak yorumlanmıştı.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'teki düğününe tek başına katılan Orlando Bloom ise oyuncu Sydney Sweeney ile şehrin sokaklarında gezerken görüntülenince, yeni bir aşk doğduğu söylentileri yayılmıştı.

Öte yandan Orlando Bloom, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ayrıldığı nişanlısına gönderme yapmıştı. Gautama Buddha'nın; "Her gün yeni bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız şey en önemli şeydir" sözlerini paylaşan Bloom, daha sonra Japon yazar Daisaku Ikeda'nın şu sözlerini yayımladı: Önemli olan, o ilk adımı atmaktır. Küçük bir korkunun cesurca üstesinden gelmek, bir sonrakini üstlenme cesaretini verir. İlk olarak 2016'da Altın Küre partisinde tanışan Orlando Bloom ile Katy Perry, 2017'de kısa bir ayrılık yaşadı. Mart 2018'de barışan, 2019 Sevgililer Günü'nde nişanlanan Bloom ile Perry, Ağustos 2020'de kızları Daisy Dove'u kucaklarına aldı. Orlando Bloom ile Katy Perry, o yaz Japonya'da evlenmeyi planlasa da pandemi nedeniyle düğün törenini ertelemek zorunda kaldı.