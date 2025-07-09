Katie Holmes'un dikkat çeken Tom Cruise 'beğenisi'

Katie Holmes'un resmi sosyal medya hesabından yapılan bir Instagram beğenisi fark edilince tüm dikkatleri üzerine çekti. 46 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından, eski eşi Tom Cruise ve birliktelik iddialarıyla gündeme geldiği Ana de Armas ile ilgili bir gönderiyi beğendiği ortaya çıktı.

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Katie Holmes

Katie Holmes'un beğenide bulunduğu gönderi, Daily Mail'e aitti. Gazetenin sosyal medya sayfasından atılan 1 Mayıs 2025'teki gönderisi, ikilinin birlikte çekilmiş yeni fotoğraflarını içeriyordu. Fotoğraflarda helikopter turunda görünüyorlardı.

Ana de Armas ile Tom Cruise, geçtiğimiz aylarda sık sık birlikte görüntülenmiş, ilişki iddiaları sorulduğunda ise ortak proje üzerinde çalıştıklarını söylemişlerdi.

Ana de Armas - Tom Cruise

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Helikopter pilotluğu yapan ve seyahatlerinde sık sık helikopter kullanan 62 yaşındaki Tom Cruise, Ana de Armas ile birlikte helikopter yolculuklarında görüntülenmişti. İkili, mayıs ayında David Beckham'ın doğum günü partisine birlikte katılmış, çıkışta basının fotoğraf almasını önlemeye çalışmıştı. Bütün bunlar, ikilinin bir ilişki yaşadığı şeklinde yorumlanmıştı.

Katie Holmes ile Tom Cruise ve kızları Suri Katie Holmes ile Tom Cruise Nisan 2005'te sevgili olmuştu. Tanışmalarından yedi hafta sonra, Haziran 2005'te ise nişanlanmışlardı. 18 Kasım 2006'da Holmes ve Cruise, İtalya'nın Bracciano kentindeki 15'inci yüzyıldan kalma Odescalchi Kalesi'nde Scientology kilisesinin kurallarına uygun bir törenle evlendiğinde Suri, 7 aylıktı. Tom Cruise ve Katie Holmes'un 2006'da başlayan evliliği 2012'de sona erdi. Boşanma davasını Holmes açtı.