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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katı atık tesisinde bebek bulundu | Son dakika haberleri

        Aydın'da katı atık bertaraf tesisinde bebek bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde ölü bebek bulundu. Bebeğin göbek bağının henüz düşmediği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 18:54 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:54
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        Katı atık tesisinde bebek bulundu
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        Aydın'ın Efeler ilçesi Doğan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde ölü bebek bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edilen erkek bebeğin, göbek bağının henüz düşmediği belirlendi.

        Bebeğin cesedi işlemlerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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