Kate Upton ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Kate Upton artık iki çocuk annesi! 33 yaşındaki oyuncu ve model ile profesyonel beyzbol oyuncusu olan 42 yaşındaki eşi Justin Verlander'in, ikinci çocuklarını perşembe günü kucaklarına aldıkları öğrenildi.

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Bir kızları olan çiftin, ikinci çocuklarının erkek olduğu açıklandı.

Kate Upton ile Justin Verlander, 2017'de evlendi ve bir yıl sonra ilk çocukları Genevieve dünyaya geldi.

Çift, oğullarına Bellamy Brooks adını verdi. Justin Verlander, baba olmanın hayatını ve kariyer planlarını nasıl değiştirdiğini yıllar önce verdiği bir röportajda anlatmış, “Kızımın beni görüp büyüdüğünde beyzbol oynarken hatırlayabileceği kadar uzun süre oynayabilmek istiyorum. Belki de en azından formda kalmam, sağlıklı kalmam ve mümkün olduğunca uzun süre iyi bir atıcı olmam için beni zorlayacaktır. Beni sahada hatırlayabilmesini istiyorum” demişti.