Kate Moss 50 oldu

Moss, birçok ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu ve podyuma çıktı. En çok kazanan model arasında gösterilen Moss, İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada "Kate Moss style" (Kate Moss stili), "Kate Moss mania" (Kate Moss çılgınlığı) başlatmıştır.