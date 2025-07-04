Kate Hudson Ibiza tatilinde
Ünlü oyuncu Kate Hudson, kızı Rani Rose ile Ibiza'da tatilin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı
3 çocuk annesi ABD'li ünlü oyuncu Kate Hudson, geçtiğimiz hafta nişanlısı Danny Fujikawa ve kızları Rani Rose ile Yunanistan'da tatil yaptıktan sonra rotasını İspanya’nın gözde adası Ibiza'ya çevirdi.
46 yaşındaki ABD'li oyuncu, Ibiza'da kızı Rani Rose ile birlikte bir plajda görüntülendi. Bir süre sahilde vakit geçiren ikili, daha sonra birlikte denizin keyfini çıkardı.
Siyah bikini takımıyla plajda boy gösteren Kate Hudson, fit vücuduyla görenleri, kendine hayran bıraktı.
Fotoğraflar: Backgrid UK