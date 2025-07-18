Kate Beckinsale'in annesi oyuncu Judy Loe hayatını kaybetti

Kate Beckinsale'in kendisi gibi oyuncu olan annesi Judy Loe, 78 yaşında hayatını kaybetti. Loe'nin kesin ölüm nedeni henüz açıklanmamış olsa da kızı Beckinsale, annesinin bir süredir kanserle mücadele ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

'Space Island One', 'Rippin Yarns', Catherine Cookson's The Moth' gibi önemli dizilerle tanınan İngiliz oyuncu Judy Loe, son iki yıldır 4. evre kanserle mücadele ediyordu. Judy Loe, 15 Temmuz'da kızının kollarında hayatını kaybetti.

Kate Beckinsale ile annesi Judy Loe ve üvey babası Roy Battersby

Beckinsale, annesinin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, Loe'nin, eşi Roy'u Ocak 2024'te kaybetmesinin ardından yaşadığı üzüntü nedeniyle hayata tutunamadığını söyledi. Loe'nin ikinci eşi olan Roy, Kate Beckinsale'in üvey babasıydı.

Loe, daha önce de eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşamıştı. Beckinsale'in babası olan ilk eşi, oyuncu Richard Beckinsale, 1979'da henüz 31 yaşındayken teşhis edilemeyen koroner arter hastalığı nedeniyle uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Babası öldüğünde Kate Beckinsale, henüz 5 yaşındaydı. Richard Beckinsale 'Rising Damp', 'The Lovers' gibi önemli filmlere imza atmıştı.

Kate Beckinsale, annesinin ölüm haberini verirken bir dizi fotoğraf paylaştı ve şunları yazdı:

Bunu paylaşmak istemiyordum. Yalnızca annemin ölüm belgesini kaydettirmek zorunda kaldığım ve yakında kamuya açık kayıt haline geleceği için paylaşıyorum.

"15 Temmuz gecesi, derin bir acının ardından annem kollarımda öldü. En iyi fotoğrafları veya videoları henüz seçmedim, çünkü kamera rulosuna bakmaya dayanamıyorum" diyen Beckinsale, "Bunu bu şekilde veya basın aracılığıyla öğrenen arkadaşlarımdan çok özür dilerim, ama telefonuma bakamadım. Judy hayatımın pusulasıydı, hayatımın aşkıydı, en yakın arkadaşımdı. Bu minik kadının enginliği ve kocaman yüreği, onu çok seven birçok insana dokundu" ifadesini kullandı.

Kate Beckinsale 5 yaşındayken babası Richard Beckinsale ve annesi Judy Loe ile...

"O birçok yönden cesurdu, bazen çok fazla affediyordu, insanların iyiliğine inanıyordu ve dünya onsuz o kadar karanlık ki buna katlanmak neredeyse imkansız" diyen Beckinsale, "Anne, seni çok seviyorum. Beş yaşında babamı ölü bulduğumdan beri en büyük korkum buydu ve buradayım. Ah annem... Çok üzgünüm, çok üzgünüm, çok üzgünüm..." sözlerini kullandı.