Kastamonu'nun Araç ilçesi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Doğanpınar köyü Kovid-19 nedeniyle 14 gün karantinada kalacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.