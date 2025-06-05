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        Haberler Bilgi Gündem Kastamonu bayram namazı saati 6 Haziran 2025: Diyanet ile Kastamonu'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

        Kastamonu bayram namazı saati 6 Haziran 2025: Kastamonu'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

        Kurban Bayramı, sabah erken saatlerde kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Türkiye genelinde milyonlarca Müslüman, bayram coşkusunu camilerde hep birlikte yaşayacak. Bu kapsamda, özellikle Kastamonu başta olmak üzere birçok ilde bayram namazı vakitleri merak ediliyor. Peki, 2025 yılında Kastamonu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 6 Haziran 2025 Cuma günü için Kastamonu Kurban Bayramı namaz vakti…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:46 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:46
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        • 1

          Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte bayram namazı saatleri de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bayram sabahı camilere akın edecek olan Müslümanlar, bu manevi anı birlikte yaşamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle 6 Haziran 2025 Cuma günü kılınacak bayram namazının saat kaçta olacağı, Kastamonu'da yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kastamonu'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2025 Kastamonu bayram namazı vakti…

        • 2

          KASTAMONU'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

          6 Haziran 2025 Cuma günü Kastamonu'da bayram namazı saat 05.48'de kılınacak.

          İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

          Diyanet İşleri'nin, "Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?" sorusuna verdiği cevap şöyledir;

          Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nâfile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nâfile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rek'at nâfile namaz kılabilir.

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