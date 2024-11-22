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        Haberler Dünya Ortadoğu Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde 15 İsrail askeri öldürüldü | Dış Haberler

        Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde 15 İsrail askeri öldürüldü

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 00:23 Güncelleme: 22.11.2024 - 01:47
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        "Gazze'nin kuzeyinde 15 İsrail askeri öldürüldü"
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        Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde yaşanan çatışmalarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi. İsrail'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyini 5 Ekim'den bu yana yoğun saldırı ve kuşatma altında tutan İsrail ordusu, bölgeye yardım girişini engelleyerek katliamın boyutunu artırıyor.

        İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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        #Hamas
        #israil
        #gazze
        #Kassam Tugayları
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