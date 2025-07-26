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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa-Pyramids FC maçı HT Spor'da! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa-Pyramids FC maçı HT Spor'da!

        Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Mısır Ligi temsilcisi Pyramids FC ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'de başlayacak mücadele, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:06
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        Kasımpaşa-Pyramids FC maçı HT Spor'da!
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        Geçtiğimiz sezonu 47 puanla 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa, gelecek sene için çalışmalarını sürdürüyor.

        Lacivert-beyazlılar Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids FC ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

        Kasımpaşa-Pyramids FC maçı saat 18.00'de başlayacak. Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanacak mücadele, HT Spor'da canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

        3. HAZIRLIK MAÇI

        Kasımpaşa bu maçtan önce 2 hazırlık maçı yaptı. Lacivert-beyazlılar ilk maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalırken; diğer maçta Hull City'e 1-0 mağlup oldu.

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