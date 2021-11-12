Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Spor Kulübü'nün 100. Yılını kutladı. Kasımpaşalı olmanın bir duruş ifade ettiğini söyleyen Yıldız, "Kasımpaşa bizim 100 yıldır semt aşkımızdır. Bizim için Kasımpaşalı olmak bir duruş ifade ediyor ve semt aşkımızı ifade ediyor. Bugün de Kasımpaşa sporumuzun 100. Yıldönümü. Birazdan 100. Yıl pastasını keseceğiz ve büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Kasımpaşa Spor'un 100. Yıl kutlu olsun" diye konuştu.