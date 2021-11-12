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Kasımpaşa'nın 100. yılı, Beyoğlu'nda muhteşem bir programla kutlandı

Türkiye'nin sayılı spor kulüpleri arasında yer alan Kasımpaşa'nın 100. yılı Beyoğlu'nda büyük bir coşkuyla kutlandı.

12.11.2021 - 22:46 | Güncelleme: FUTBOL

  • 1921 yılında Kasımpaşa'da kurulan Kasımpaşa'nın 100. yılı, Beyoğlu'nda muhteşem bir programla kutlandı.

  • Türkiye'nin sayılı spor kulüpleri arasında yer alan ve futboldan güreşe birçok branşta faaliyetlerini sürdüren Beyoğlu'nun güzide kulübünün kutlamaları Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirildi.

  • Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 100. yıl kutlamalarında Kasımpaşa Marşları eşliğinde kulübün taraftarları ve Beyoğlu halkı, akşam saat 19.21'de Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda başlayan etkinliklere büyük ilgi gösterdi.

  • Kutlamalara kulübü temsilen Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, İbrahim Özden Özdemir, İbrahim Yıldız, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve oyuncular Ryan Henk Donk, Loret Sadiku, Ertuğrul Taşkıran, Umut Bozok ve Hasan Emre Yeşilyurt da katıldı. 

  • Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Spor Kulübü'nün 100. Yılını kutladı. Kasımpaşalı olmanın bir duruş ifade ettiğini söyleyen Yıldız, "Kasımpaşa bizim 100 yıldır semt aşkımızdır. Bizim için Kasımpaşalı olmak bir duruş ifade ediyor ve semt aşkımızı ifade ediyor. Bugün de Kasımpaşa sporumuzun 100. Yıldönümü. Birazdan 100. Yıl pastasını keseceğiz ve büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Kasımpaşa Spor'un 100. Yıl kutlu olsun" diye konuştu.

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