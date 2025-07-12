Kasımpaşa - İstanbulspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.
Giriş: 12.07.2025 - 21:46 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:46
Kasımpaşa, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.
Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakada Kasımpaşa'nın golleri Mortadha Ben Ouanes ve Claudio Wink attı.
İstanbulspor'un gollerini ise Emir Kaan Gültekin ve Özcan Şahan kaydetti.
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