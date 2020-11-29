

(17' Hodzic)

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni arıyor.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 16:00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: BeIN Sports Max 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Hajradinovic, Koomson, Alan, Varga, Hodzic

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Arda, Zargo, Diego, Polomat, Piris, Berat, Murat, Candeias, Sefa, Sio

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan