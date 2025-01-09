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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına U19'la çıkıyor! - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına U19'la çıkıyor!

        Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Gençlerbirliği ile oynadığı maça U19 takımıyla çıkan ve rakibini 1-0'lık skorla eleyerek tarih yazan Kasımpaşa, bu akşamki Fenerbahçe maçına da yine gençleriyle çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 19 yaş altı oyunculardan oluşan kadrosuyla dev rakibine karşı mücadele edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:57
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        Kasımpaşa, F.Bahçe maçına U19'la çıkıyor!
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        Kasımpaşa Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki Gençlerbirliği maçının ardından bu akşamki Fenerbahçe mücadelesine de U19 takımıyla çıkacak.

        Bir önceki turda, 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne karşı 19 yaş altı oyuncularından oluşan bir kadroyla sahaya çıkan lacivert-beyazlılar, rakibini eleyerek tarih yazmıştı.

        Mücadeleden Emirhan Yiğit'in golüyle 1-0 galip ayrılan Kasımpaşa'nın gençleri, tüm Türkiye tarafından büyük övgü alırken, lacivert-beyazlı kulübün akademisi de futbol kamuoyunun büyük takdirini kazanmıştı.

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        2009 DOĞUMLU YAMAN 90 DAKİKA GÖREV YAPMIŞTI

        Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kadrosunda 19 yaşından büyük olarak sadece kaleci Ali Emre Yanar ile defans oyuncusu Yunus Emre Atakaya yer almıştı.

        Karşılaşmaya 11'de başlayan ve maçın en genç ismi olan 2009 doğumlu Yaman Suakar, karşılaşmanın bitiş düdüğüne kadar görev yapmıştı.

        U19 TAKIMININ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

        Öte yandan Kasımpaşa Kulübü, Fenerbahe maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Gençlerbirliği maçını kazanan U19 takımınnı göreseline yer verdi. Bu paylaşımla birlikte Kasımpaşa'nın Fenerbahçe karşılaşmasına U19 takımıyla çıkacağı da belirtilmiş oldu.

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