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        Haberler Bilgi Spor KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | ATV canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle (Fenerbahçe ZTK maçı şifresiz izle)

        Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle! ATV canlı yayın ekranı ile ZTK Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı şifresiz izle

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, karşılaşmada forma giyemeyecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele ATV'den yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle'', ''Fenerbahçe ZTK maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, ATV canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:48
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        • 1

          Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sarı lacivertliler, grubunu ilk iki sırada tamamlaması durumunda çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Fenerbahçe ZTK maçı şifresiz izle ekranı ATV olarak belirlendi. İşte, ATV canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle…

        • 2

          KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı, 9 Ocak Perşembe bugün saat 20.30'da başlayacak.

        • 3

          KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LER

          Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Yaman, Dağhan, Berat, Emirhan, Sarp, Sinan

          Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Samet, Yusuf, Levent, Bertuğ, Amrabat, Cengiz, Mert Hakan, Oğuz (Zeki), Cenk

        • 5

          KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.atv.com.tr/canli-yayin

        • 6

          ATV FREKANS BİLGİLERİ

          ATV güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

          Frekans : 12053 Mhz

          Symbol Rate : 27500

          FEC : 5/6

          Pol : Yatay (Horizontal)

        • 7

          ATV FREKANS AYARLAMA

          Manuel ATV frekans ayarlama için:

          Uzaktan kumandanızdaki "Menü" düğmesine basarak televizyon menüsüne girin.

          Menüde "Kanal Ayarları" veya "Kanal Arama" seçeneğini bulun ve seçin.

          "Manuel Arama" seçeneğini seçin. Bu, frekansı elle girmenizi sağlar.

          Ayarlamak istediğiniz ATV kanalının frekansını girin. (Frekans : 12053 Mhz - Symbol Rate : 27500 - FEC : 5/6 - Pol : Yatay (Horizontal))

          Frekansı girdikten sonra arama başlatın. Televizyon, bu frekansta yayın yapan kanalı bulmaya çalışacaktır.

          Kanal bulunduktan sonra, bulunan kanalı kaydedin. Genellikle "Tamam" veya "Kaydet" düğmesiyle bu işlemi yapabilirsiniz.

          Otomatik ATV frekans ayarlama için:

          Uzaktan kumandanızdaki "Menü" düğmesine basarak televizyon menüsüne girin.

          Menüde "Kanal Ayarları" veya "Kanal Arama" seçeneğini bulun ve seçin.

          "Otomatik Arama" veya "Otomatik Kanal Arama" seçeneğini seçin. Televizyon tüm frekansları tarayacak ve bulduğu kanalları otomatik olarak kaydedecektir.

          Televizyonun tüm frekansları tarayıp kanalları bulmasını bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

          Arama tamamlandıktan sonra, uzaktan kumanda ile kanalları gezerek istediğiniz kanalı bulup izlemeye başlayabilirsiniz.

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