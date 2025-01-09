ATV FREKANS AYARLAMA

Manuel ATV frekans ayarlama için:

Uzaktan kumandanızdaki "Menü" düğmesine basarak televizyon menüsüne girin.

Menüde "Kanal Ayarları" veya "Kanal Arama" seçeneğini bulun ve seçin.

"Manuel Arama" seçeneğini seçin. Bu, frekansı elle girmenizi sağlar.

Ayarlamak istediğiniz ATV kanalının frekansını girin. (Frekans : 12053 Mhz - Symbol Rate : 27500 - FEC : 5/6 - Pol : Yatay (Horizontal))

Frekansı girdikten sonra arama başlatın. Televizyon, bu frekansta yayın yapan kanalı bulmaya çalışacaktır.

Kanal bulunduktan sonra, bulunan kanalı kaydedin. Genellikle "Tamam" veya "Kaydet" düğmesiyle bu işlemi yapabilirsiniz.

Otomatik ATV frekans ayarlama için:

Uzaktan kumandanızdaki "Menü" düğmesine basarak televizyon menüsüne girin.

Menüde "Kanal Ayarları" veya "Kanal Arama" seçeneğini bulun ve seçin.

"Otomatik Arama" veya "Otomatik Kanal Arama" seçeneğini seçin. Televizyon tüm frekansları tarayacak ve bulduğu kanalları otomatik olarak kaydedecektir.

Televizyonun tüm frekansları tarayıp kanalları bulmasını bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Arama tamamlandıktan sonra, uzaktan kumanda ile kanalları gezerek istediğiniz kanalı bulup izlemeye başlayabilirsiniz.