Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, koronavirüs salgını ile mücadeledeki milli dayanışmaya tam destek verdiğini açıkladı. Lacivert-beyazlılar, resmi sitesinden yaptığı açıklamada zorlu sürecin yapılacak fedakarlıklarla aşılacağının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız koronavirüs salgınına karşı özverili ve kahramanca mücadele vermektedirler.



Bu süreçte Kulüp Başkanımız Turgay Ciner’in isteği doğrultusunda Kasımpaşa Spor Kulübü olarak;

Hiçbir çalışanımızı işinden ayırmayacağız.

Çalışanlarımızı ücretsiz izne çıkarmayacağız.

Maaşlarında herhangi bir indirime gitmeyeceğiz.

Devletimizin ihtiyaç sahibi işletmeleri desteklemek maksadıyla verdiği 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne çalışanlarımız için müracaat etmeyeceğiz.

Devletimizin desteğini ihtiyaç sahiplerine bırakacağız.

Bu zorlu süreci yapacağımız fedakarlıkla aşacağımıza inanıyoruz.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."