Kasımpaşa'da yeniden Şota Arveladze dönemi!
Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'yi getirdi
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Burak Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'yi getirdi.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2012-2015 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlenen Shota Arveladze, yeniden Kasımpaşamızın başında.
Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Shota Arveladze’ye yuvana hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Şota Arveladze, Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı.