Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini duyurdu. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada "Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine ver verildi.

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