Kasımpaşa Attila Szalai'yi kadrosuna kattı!

Kasımpaşa, TSG Hoffenheim'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai'yi 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

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Kasımpaşa'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Szalai’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai, Sarı-lacivertli formayla 117 maça çıktı. Fenerbahçe formasıyla 7 gol atan Szalai 4 de asist yaptı.

Szalai2023-2024 sezonunun sonunda 12.3 milyon Euro bonservis ücreti ödenerek Fenerbahçe'den TSG Hoffenheim'a transfer oldu.