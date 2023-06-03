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Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-2 kazandı. Siyah-beyazlılar bu galibiyet ile ligdeki kazanma serinisi 7 maça çıkardı.

Beşiktaş'ta goller 20. dakikada Gedson Fernandes, 30. dakikada Cenk Tosun, 49. dakikada Aboubakar, 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 90+12. dakikada Atiba'dan geldi.

Kasımpaşa'nın golleri 61. dakikada Aytaç Kara ve 86. dakikada Ryan Donk'tan geldi. Beşiktaş ligde puanını 77'ye yükseltirken Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. MAÇTAN DAKİKALAR 20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat'ı çalımlamaya çalıştı. Kamerunlu oyuncudan seken top, Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 30. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Welinton'un kendi yarı sahasında uzun pasında Aboubakar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'la buluşturdu. Cenk'in ceza yayı içinde yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2. 49. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Cenk Tosun'un şık pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3. 62. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye indirdi. Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Aytaç Kara, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

71. dakikada Mounir'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. 77. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti. 79. dakikada Beşiktaş skoru 4-1'e getirdi. Gedson Fernandes'in ara pasıyla savunmanın arkasına koşu yapan ve kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4. 86. dakikada Kasımpaşa ikinci golü kaydetti. Donk'un ceza yayının gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok'un da parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak filelere gitti: 4-2. Beşiktaş, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. 90+10. dakikada Cenk Tosun, Djilobodji ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi. 90+13. dakikada topun başına geçen Atiba Hutchinson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-5.

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