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        Haberler Yaşam 'Kaşıklı Dede Yatırı'nın tarihi Osmanlı mezarlığı olduğu ortaya çıktı

        'Kaşıklı Dede Yatırı'nın tarihi Osmanlı mezarlığı olduğu ortaya çıktı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin Kilitbahir köyünde vatandaşların kaşık dikip dilek dilediği ve halk arasında 'Kaşıklı Dede Yatırı' olarak bilinen mezarlığın, Çanakkale Savaşları'nda şehit olan askerlerin de defnedildiği tarihi Osmanlı mezarlığı olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 09:57
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        • 1

          Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü yakınlarında bulunan, vatandaşların mezarlığın üzerine kaşık dikerek dilek dileyip, dua ettiği 'Kaşıklı Dede Yatırı' olarak bilinen mezarlığın Çanakkale Savaşları'nda şehit olan askerlerin de defnedildiği tarihi Osmanlı mezarlığı olduğu ortaya çıktı.

        • 2

          Arşiv araştırması yapan ÇOMÜ AÇASAM Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, yatır olarak bilinen yerin tarihi Osmanlı mezarlığı olduğunu ve Çanakkale Savaşları sırasında yatırın 50 metre yakınındaki tedavi gördükleri hastanede şehit olan askerlerin defnedildiğini ifade etti.

        • 3

          Doç. Dr. Borlat, bu konuyla ilgili en önemli kaynağın ise Çanakkale Cephesi'nde 3'üncü Piyade Tümeni, 8'inci Piyade Alayı 1'inci Bölük komutanlığı yapan daha sonra da Gelibolu'da 2´nci Kolordu komutanı olan Fahri Belen'in hatıraları olduğunu vurgulayarak, buraya gelen vatandaşların aslında Çanakkale Savaşları sırasında şehit olan askerlere dua ettiğini söyledi.

        • 4

          "KAŞIKLI DEDE'YE DAİR HERHANGİ BİR ŞEYE RASTLANILMAMIŞTIR"

          Doç. Dr. Borlat, "Mezar alanı olarak görmüş olduğumuz kısımda, orta alanlarda kaşıkları görmekteyiz. Halk arasında burada evliya yattığına inanılıyor ve evliyaya adak adayanlar genellikle çocuğu geç konuşanlar, evlenmek, ev sahibi olmak ya da sınavlarda başarılı olmak isteyenler buraya kaşık bırakmak suretiyle buradan bir kaşık alarak bu adak üzerinden dua ediyor.

        • 5

          Vatandaşlar burada Çanakkale Savaşı'ndan kalma bir evliyanın bulunduğuna inanıyor. Ancak bugüne kadar yapmış olduğumuz arşiv çalışması esnasında 'Kaşıklı Dede'ye dair herhangi bir şeye rastlanılmamıştır" dedi.

        • 6

          "ASKERLERİMİZİN DEFİNLERİNİN YAPILDIĞI ŞEHİTLİK ALANI"

          Fahri Belen'in hatıralarının en önemli kaynak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Borlat, "Çanakkale Savaşı sırasında askerler yemek sırasında yanlarında bulunan tahta kaşıkları bir çaputa sararlar ve bellerindeki kuşağa koyarlar. Askerler şehit olduğunda yanlarındaki bu kaşıklar onların mezarlarının bulunduğu yere dikilmek suretiyle orası bir mezarlık haline dönüştürülmektedir.

        • 7

          Ve şu anda bulunmuş olduğumuz yerin hemen arkasında bulunan alan ise Kilitbahir köyünün tarihi Osmanlı mezarlığıdır. Çanakkale Cephesi sırasında özellikle tarihi köy mezarlıkları içerisinde defin yapılmıştır. Yakındaki hastanede tedavi gören askerlerimizin şehit olması durumunda bu alana getirilmiş ve definleri yapılmıştır.

        • 8

          Şunu net çok net söyleyebiliriz; burası Çanakkale Muharebesi sırasında askerlerimizin definlerinin yapıldığı bir şehitlik alanıdır. Buraya adak adamak için gelen vatandaşlarımız aslında Çanakkale şehitlerine dua ediyor. Ve getirdikleri bu sembolik kaşıklar da aslında Çanakkale cephesinde askerimizin yemek yediği kaşıkların sembolü olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

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