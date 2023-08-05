'Kaşıklı Dede Yatırı'nın tarihi Osmanlı mezarlığı olduğu ortaya çıktı

Şunu net çok net söyleyebiliriz; burası Çanakkale Muharebesi sırasında askerlerimizin definlerinin yapıldığı bir şehitlik alanıdır. Buraya adak adamak için gelen vatandaşlarımız aslında Çanakkale şehitlerine dua ediyor. Ve getirdikleri bu sembolik kaşıklar da aslında Çanakkale cephesinde askerimizin yemek yediği kaşıkların sembolü olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.