Kartal yavruları 2 bin 100 rakımdaki ormanda görüntülendi

"Kartaldan domuza, ayıdan kurda kadar birçok hayvan bu bölgede doğal ortamda yaşıyor. Biz de mümkün olduğu kadar onların doğal ortamına saygı duyuyoruz. Sadece ormanı ziyaret ediyoruz. Ormanda gezerken yavru kartalları görmek farklı bir duyguydu, gerçekten çok heyecanlandım. Bu ortama, o canlılığa ve o türün tekrar çoğalmasına şahit olmak güzel. İlk defa kartal yavrusu ve yuvasını gördüm.