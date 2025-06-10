Kartal'da otomobil devrildi: 2 yaralı
İstanbul Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
İstanbul'da D-100 karayolu Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre araçta sıkışan Sinan U. ile İsa Y, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.