Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kars'ta genç kızlar yakın savunma öğreniyor | Son dakika haberleri

        Kars'ta genç kızlar şiddete karşı yakın savunma öğreniyor

        Kars'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan tekvando kursuna giden genç kızlar, şiddet, kapkaç ve tacize karşı kendilerini savunma tekniklerini öğreniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta genç kızlar yakın savunma öğreniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Halk Eğitim Merkezi tarafından yakın savunma kursu açıldı. Haftanın 7 günü, günde 3 saat olmak üzere gruplar halinde spor salonunda ücretsiz verilen kurslara özellikle genç kızlar büyük ilgi gösteriyor.

        Yaşları 4 ila 22 arasında değişen 150 sporcuya, Kars Tekvando İl Temsilcisi Kadriye Dündar yönetiminde antrenörler eşliğinde, öz savunma eğitimleri veriliyor. Avrupa ve Balkan şampiyonu Dündar, "36 yıldır bu sporun içindeyim. Verdiğimiz emeğin mücadelesi çok büyük. Sporcularımla beraber çok güzel kürsülerde yerimizi alıyoruz. Bu başarıyı daha da büyük bir ileri seviyeye getirmek istiyorum. Sporcularımı kendilerine rakip değil, antrenör ve hakem olmalarını istiyorum. İnşallah ilerleyen seviyelerde bunları göreceğiz"

        Dündar, "Sporculukta bayan veya erkek hiç fark etmez, akran zorbalığına karşı dimdik durabilmektir. Bu yüzden kız çocuklarına daha fazla eğimliyim. Kız çocuğu küçük ya da büyük olsun kendini koruyabilmeli. Tehlikelere karşı hayatlarını koruyup, ayaklarının üzerinde durabilmelidir" diye konuştu.

        İyi bir antrenörün sporcuya verilmiş en güzel hediye olduğunu belirten İlayda Aküzüm (16) ise "Bence bir sporcuyu ayakta tutan disiplin ve hocasıdır. Küçük yaşta bu spora başlamak istedim aslında ama çok fazla imkanım olmadı. Biraz boyum kısaydı. Bunu engel olarak görüyordum. O yüzden başlayamadım. Sakatlık süreçlerim oldu. Omuzumdan sakatladım, gelemediğim süre ve ara vermek zorunda kaldım günler oldu ama bana göre spor zorunlu olmadıkça bırakılmamalı. Çok fazla enerji ve hiperaktif biri olduğum için hiç bırakmamak üzere bu spora yeniden başladım. Tekvando bana her alanda güven veriyor" ifadelerini kullandı.

        Kendini savunmak için 7 yaşında spora başladığını söyleyen Rukiye Boy (19) ise "Kadınların kendini savunması gerektiği bir dönemde yaşıyoruz. Sonralarında özgüven yüksekliği yaşamaya başladım ve bu durum benim için çok büyük bir artıydı. Herkese bunu öneriyorum özellikle kız çocuklarına" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kars haberleri
        #yakın savunma
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Putin Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti
        Putin Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti
        Bu sahillere gece giriş yasak! Cezası 557 bin 212 TL
        Bu sahillere gece giriş yasak! Cezası 557 bin 212 TL
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        Habertürk Anasayfa