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        Haberler Gündem Güncel Kars'ın yöresel lezzetleri tanıtıldı | Son dakika haberleri

        Kars'ın yöresel yemeklerinin tanıtımı yapıldı

        Kars'ta Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel yemekler görücüye çıktı. Bedesten'de düzenlenen "Kars Yemekleri Sergisi"nde başta kaz olmak üzere birbirinden lezzetli yemekler ve kahvaltı çeşitleri yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:03
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          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Kars Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Bedesten'de "Kars Yemekleri Sergisi" tanıtım programı düzenlendi.

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          Başta kaz olmak üzere birbirinden lezzetli yemeklerin ve kahvaltı çeşitlerinin yer aldığı yöresel yemek serginin açılışını Vali Ziya Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Bayram Yığcı, aşçılar ve davetliler yaptı.

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          Kars kazının dünyada söz sahibi olduğunu ifade eden yöresel yemekler işletmecisi Nuran Özyılmaz, "Kaz bizim yüzyıllar öncesi bu bölgenin geleneği ve geçmiş yemeği. Fakat yaşlıların ölmesi, göçlerin çok olmasıyla, eziyetli bir kanatlı olduğu için unutulmuştu, kaybolmaya yüz tutmuştu. İşte geçmişteki kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri gün ışığına çıkararak, geleceğe taşıyarak kaz yemeğini ve geleneksel yemekleri yeniden canlandırarak geçmişi geleceğe taşıdık" dedi.

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          Yapılan konuşmaların ardından Vali Polat ve beraberindekiler, açılışı yapılan sergiyi gezdi.

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          Davetliler, sergilenen 170 yemeğin hazırlanışından sofraya gelişine kadar geçen süreç hakkında bilgi sahibi oldu.

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