Kars kazının dünyada söz sahibi olduğunu ifade eden yöresel yemekler işletmecisi Nuran Özyılmaz, "Kaz bizim yüzyıllar öncesi bu bölgenin geleneği ve geçmiş yemeği. Fakat yaşlıların ölmesi, göçlerin çok olmasıyla, eziyetli bir kanatlı olduğu için unutulmuştu, kaybolmaya yüz tutmuştu. İşte geçmişteki kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri gün ışığına çıkararak, geleceğe taşıyarak kaz yemeğini ve geleneksel yemekleri yeniden canlandırarak geçmişi geleceğe taşıdık" dedi.