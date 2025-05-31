FERAHLATICI VE SAĞLIKLI LEZZETLER

YAZIN GÖZDESİ: KARPUZ

Yaz sofralarının vazgeçilmezi olan karpuz, yalnızca ferahlatıcı tadıyla değil, sağlığa olan katkılarıyla da öne çıkar. Potasyum ve lif bakımından zengin olan bu meyve, sindirimi kolaylaştırır, kalp dostudur ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. İçeriğindeki yüksek su oranı sayesinde sıcak havalarda vücuda serinlik kazandırır. Günlük 3-4 üçgen dilim ideal miktardır; ancak fazla tüketildiğinde şeker içeriği nedeniyle kilo artışına neden olabilir.

KARPUZUN FAYDALARI

- Hidrasyon Sağlar: %92 su içeriğiyle vücudun sıvı dengesini korur.

- Antioksidan Kaynağıdır: Likopen içerir, bu da kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

- Vitamin Deposu: A ve C vitaminleri ile potasyum bakımından zengindir.

- Göz Sağlığına Destek Olur: Yaşa bağlı göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

- Cilt Dostudur: Cildin nemli kalmasına katkı sağlar.