Karnede 2 olursa belge alınır mı? Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür alabilir mi?
Karne günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Karnesinde düşük notu bulunanlar belge alıp alamayacaklarını merak ediyor. 22 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatili öncesi veliler ve öğrenciler "Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür alabilir mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...
- 1
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 22 Ocak itibarıyla yarıyıl tatline başlayacak. Belge alabilmek için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin 1 olmaması gerekiyor. Peki, karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...
- 2
KARNESİNDE 2 OLAN TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR Mİ?
Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.
- 3
KARNEDE 2 OLURSA BELGE ALINABİLİR Mİ?
Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders yani 1 notunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca not ortalamasının da belli bir puana ulaşması gerekiyor. Ancak Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor.
-
- 4
TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?
Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin herhangi bir dersten zayıfı olmaması gerekiyor. Teşekkür belgesi almak için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının 70,00 - 84,99 arasında olması gerekiyor.
- 5
TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?
Takdir belgesi almak için karnede zayıf ders olmamalı. Ayrıca Türkçe ve Matematik derslerinin de en az 3 olması gerekiyor. Takdir alabilmek için dönem sonu ortalamasının 85,00 ve daha yukarı olması gerekiyor.