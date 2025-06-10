Karneler ne zaman alınacak? 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler karnelerine kavuşacak. Yaz aylarına girilmesiyle tatil planları yapılmaya başlandı. Bu nedenle “Yaz tatili ne zaman başlıyor?” ve “Karneler ne zaman verilecek?” gibi aramalar, internette büyük bir artış gösterdi. MEB tarafından karnelerin veriliş tarihi duyuruldu.