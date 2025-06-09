Kargolar ne zaman dağıtım yapacak? 10 Haziran 2025 Salı kargolar çalışıyor mu?
Bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı nedeniyle kargo firmaları alım ve dağıtım işlemlerine geçici olarak ara verdi. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, kargo bekleyen binlerce vatandaş şimdi gözünü kargo şirketlerinin yeniden ne zaman hizmet vermeye başlayacağına çevirdi. Peki, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve DHL (eski adıyla MNG) Kargo dağıtım faaliyetlerine hangi tarihte başlayacak? İşte, kargo firmalarının bayram sonrası çalışma takvimi ve dağıtım saatleriyle ilgili merak edilenler...
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Bu sene 6-9 Haziran arasında idrak edilen Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kargolar kargo alım ve dağıtımına ara vermişti. Ancak kargo bekleyen binlerce vatandaş, kargo şirketlerinin ne zaman dağıtım yapmaya başlayacağını merak ediyor. Peki, Yurtiçi, Aras ve DHL (MNG) Kargo ne zaman dağıtım yapmaya başlayacak? İşte, kargoların çalışma saati...
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KARGOLAR NE ZAMAN DAĞITIM YAPMAYA BAŞLAYACAK?
Kargolar 6-9 Haziran Kurban Bayramı nedeniyle çalışmadı. Bu sürede kapalı olacak şubeler, dağıtım da yapmadı. Ancak 10 Haziran Salı günü kargolar dağıtım yapmaya başlayacak.
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ARAS KARGO NE ZAMAN DAĞITIM YAPMAYA BAŞLAYACAK?
Aras Kargo bayram boyunca hizmet vermeyeceğini açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Müşterimiz, 6 Haziran - 9 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı dolayısıyla mesaimize ara vermiş bulunmaktayız. 10 Haziran Salı günü şubelerimiz 09:00-18:00, çağrı merkezimiz 08:30-18:00 saatleri arasında sizlere hizmet vermeye devam edecektir. Aras Kargo olarak sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz."
Aras Kargo, 10 Haziran 2025 Salı itibarıyla dağıtım yapmaya başlayacak.
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YURTİÇİ KARGO NE ZAMAN DAĞITIM YAPMAYA BAŞLAYACAK?
Yurtiçi Kargo, arife ve Kurban Bayramı çalışma saatlerini açıkladı. Arife günü dağıtım yapacağını açıklayan şirket, bayram boyunca hizmet vermeyecek. Firmadan yapılan yazılı açıklama şöyle;
"Değerli müşterilerimiz, Kurban Bayramınızı şimdiden kutlarız. Arefe günü (Perşembe) kargo alım ve dağıtım işlemlerimize devam ediyoruz. Bayram süresince (6 - 7 - 8 - 9 Haziran) tüm birimlerimiz resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
10 Haziran Salı günü itibariyle tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup; siz değerli müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürecektir. Bayram süresince bize 10.00 - 20.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz."
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre; Yurtiçi Kargo 10 Haziran Salı günü dağıtım yapmaya devam edecek.
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MNG (DHL) KARGO NE ZAMAN DAĞITIM YAPMAYA BAŞLAYACAK?
MNG (DHL) Kargo, Kurban Bayramı boyunca hizmet vermeyeceğini açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklama şöyle;
""Değerli Müşterilerimiz, Kurban Bayramı dolayısıyla 6-9 Haziran tarihleri arasında tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 10 Haziran Salı günü sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. İyi bayramlar dileriz."
DHL Kargo, 10 Haziran Salı günü dağıtım yapmaya devam edecek.