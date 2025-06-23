Kardeş vahşeti! Ağabeyini öldürdü!
Tokat'ta kan donduran bir cinayet işlendi. Kentin Niksar ilçesinde iddiaya göre bir kişi 51 yaşındaki ağabeyi Ahmet K.'yı bıçakla öldürdü. Polis ekipleri, ağabeyi ile aralarında husumet bulunan şüpheli T.K.'yı gözaltına aldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre polis ekipleri, ilçede Ahmet K.'yı (51) göğüs kısmından bıçaklanmış halde yerde baygın halde buldu.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Ahmet K., ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, ağabeyi ile aralarında husumet bulunan şüpheli T.K'yı gözaltına aldı.