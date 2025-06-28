Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kardashian'lar tatilde - Magazin haberleri

        Kardashian'lar tatilde

        Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in İtalya'daki düğününe katılan Kardashian kardeşler, deniz tatili yapmayı da ihmal etmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 21:30 Güncelleme: 28.06.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardashian'lar tatilde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez, görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne katılanlar arasında dünyaca ünlü pek çok isim yer aldı. Davetlilerden biri de Kardashian ailesiydi.

        Düğün için İtalya’da bulunan Kim, Kourtney ve Khloé Kardashian, fırsatı değerlendirip kısa bir tatil de yaptı. Deniz keyfi yapan kardeşler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

        REKLAM

        Kim Kardashian, kardeşi Khloé'nin doğum gününü kutladığı paylaşımında ise duygusal ifadelere yer verdi. Kardashian, gönderisine şu notu düştü; "Doğum günün kutlu olsun Kraliçe Kokes! Senin gibi biri yok Khloé... Hayatı yaşama biçimin, mükemmel bir anne olma şeklin... Her şeyi kolay ve eğlenceli gösteriyorsun ve hepimize zaman ayırıyorsun. Seninle hayatı paylaşmayı seviyorum. Gelecek yılın sana neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum çünkü sen her şeyi hak ediyorsun. Seni sonsuza dek seviyorum."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kim kardashian
        #Kourtney Kardashian
        #Khloe Kardashian

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebek oteline yıkım kararı
        Bebek oteline yıkım kararı
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Habertürk Anasayfa