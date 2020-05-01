Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı - NEVŞEHİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi devam ediyor. Bu süreçte yurtlara yerleştirme işlemi sürerken 14 günlük karantina süresi tamamlananlar son sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderiliyor.Yurtlardan ayrılanlardan geriye ise bıraktıkları mektupları kaldı. 16 Nisan'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Irak'tan Nevşehir'e getirilerek Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar karantina sürecinin ardından tahliye edilirken, yazdıkları mektupları odalarının kapılarına yapıştırdı.Memleketine giden vatandaşlardan Aslan Acar da ayrılmadan önce teşekkür mektubu bıraktı.Mektubunda yurt idareci ve çalışanlarına teşekkür eden Acar, "Öncelikle bizim buraya gelmemize vesile olan ve misafirken yardım eden herkese teşekkür ederim. Burada bize bir aile gibi davranıldı. Herkese sıcak ve içtenlikle ilgi ve alaka gösterildi. Nesrin hanım bize bir kardeş gibi davrandı ve motivasyonumuza sürekli destek oldu. Bu güzel günler için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.- Anadolu insanının misafirperverliğine minnettar kaldılarAbdulhakim Ok da odasının kapısına yapıştırdığı mektubunda, şunları kaydetti:"Burada kaldığımız süre zarfında bütün personel Anadolu'nun kadim misafirperver davranışını eksik etmedi. Misafirlerle tek tek ilgilenip tüm sorunları çözmeye çalıştılar. Dikkatimi en çok çeken Çiçek ablanın anne şefkati ile davranması, hep tatlı tebessümü oldu. Bütün ekip arkadaşlara üstün insanlık ve yardımlaşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Size minnettarız."Yurttan ayrılıp evlerine dönmek üzere yola çıkan vatandaşlardan Yakup Dağ da karantina süreci boyunca kendilerine destek veren sağlık çalışanları ve diğer görevlilere teşekkür etti.Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olmakla onur duyduğunu belirten Dağ, "Kendi memleketimizde olmanın gururunu yaşıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Koronavirüs ile mücadele sürecini Allah'ın izniyle hep birlikte atlatacağız. Bize burada çok iyi baktılar, abi kardeş gibi geçindik. Odalar beş yıldızlı otelden daha güzeldi. Bize uçak gönderip Bağdat’tan aldılar, 14 gün boyunca ilgilendiler. Devlet her sıkıntımızda yanı başımızda oldu. Yaşadığımız güzellikler anlatılmaz yaşanır diyorum." diye konuştu.Ahmet Yer de karantina sürecinde konakladıkları öğrenci yurdunda, devletin, evlerinde bile bulamadıkları konforu kendilerine sunduğu ifade ederek, yetkililere teşekkürlerini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!