YANLIŞ DİYET VE TAKVİYELERE DİKKAT!



Pandemi döneminde birçok kişinin kilo aldığını ve bu dönemde alınan bu kiloları vermek için çaba içine girdiklerini söyleyen Karaca, buna yönelim yapılan hataların da sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirterek, "Kilo vermek için uygulayacağınız kısıtlı ve sağlıksız diyet senaryoları, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besin öğelerinden yoksun olması nedeniyle hastalıklara karşı gücünüzü azaltacaktır. Yeterli miktarda, çeşitli besin gruplarını tüketmek, bağışıklık hücreleri dahil tüm hücrelerin sağlığı ve işlevi için gereklidir. Bununla beraber yine bağışıklığımızı korumak adına hekim önerisi olmadan aldığımız multivitamin, vitamin ve besin desteklerinin toksik etki yaratması veya kullanılan diğer ilaçlarla etkileşime girmesi de mümkün. Bu nedenle Hipokrates´in dediği gibi; besinler ilaçlarımız olsun" dedi.