Sağlıklı beslenme, düzenli uyku, hareketli yaşam ve düşük stres gibi yaşam tarzı gibi faktörler bağışıklık sistemini, vücudu enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmaya hazırlıyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Karaca, evde geçirilen uzun saatlerde yapılacak hataların bağışıklık sistemini olumsuz etkileyeceğini belirtti.
"PAKETLİ ÜRÜNLERİ EVİNİZE ALMAYAYA ÇALIŞIN"
Sağlıksız atıştırmalıkların artmasının bağışıklık sistemini kötü etkilediğini söyleyen Karaca, "Evde kaldığımız bu dönemlerde, ekran karşısında işlerimizi tamamladığımızda elimiz sürekli atıştırmalıkla gidiyor olabilir. Bir de bunun yanında eve sipariş verme kolaylığının artması bizleri sağlıksız seçimler yapmaya yönlendiriyor. Gün içerisinde fark etmeden yaptığımız atıştırmalıklar günlük şeker, tuz ve doymuş yağ tüketimimizin artmasına ve bağışıklık sistemimizin baskılanması ile sonuçlanabilir.
Daha olumlu etkiler için; paketli ürünleri olabildiğinde evinize almamaya çalışın. Bunun yerine, meyve sebze tüketimini desteklemeye çalışın. Gözünüzün önüne koyabileceğimiz bir meyve sepeti ile çiğ kuruyemiş kasesi veya sağlıklı tariflerden yapılmış atıştırmalıklar bu konuda size yardımcı olabilir" paketli ürünlerden kaçılması gerektiğini vurguladı.
YANLIŞ DİYET VE TAKVİYELERE DİKKAT!
Pandemi döneminde birçok kişinin kilo aldığını ve bu dönemde alınan bu kiloları vermek için çaba içine girdiklerini söyleyen Karaca, buna yönelim yapılan hataların da sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirterek, "Kilo vermek için uygulayacağınız kısıtlı ve sağlıksız diyet senaryoları, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besin öğelerinden yoksun olması nedeniyle hastalıklara karşı gücünüzü azaltacaktır. Yeterli miktarda, çeşitli besin gruplarını tüketmek, bağışıklık hücreleri dahil tüm hücrelerin sağlığı ve işlevi için gereklidir. Bununla beraber yine bağışıklığımızı korumak adına hekim önerisi olmadan aldığımız multivitamin, vitamin ve besin desteklerinin toksik etki yaratması veya kullanılan diğer ilaçlarla etkileşime girmesi de mümkün. Bu nedenle Hipokrates´in dediği gibi; besinler ilaçlarımız olsun" dedi.
"EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAYIN"
Uyku ve bağışıklığın da birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu hatırlatan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Karaca, "Yetersiz veya kalitesiz uykun, beslenme düzenini kötü yönde etkileyerek hastalıklara yakalanma riskinizi arttırabilir. Yeterince dinlenerek doğal bağışıklığı güçlendirmek mümkün.
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