AA

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon kara yolu Akçakale Mahallesi uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, Y.Ç.'nin (45) kullandığı otomobili durdurdu.

AA'da yer alan habere göre ekipler, kimlik sorgulamasında Y.Ç'nin, 13 Ekim'e kadar ikametgahında karantinada olması gerektiğini belirledi.

Uygulama noktasında gözetim altına alınan ve 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanan Y.Ç, 112 Acil Servis ekibinin nezaretinde karantinadakiler için hazırlanan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na götürüldü.

Y.Ç.'nin, Bayburt'taki ikametgahından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinde tedavi gören eşinin yanına gitmek için ayrıldığı öğrenildi.

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