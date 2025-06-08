Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Karanlık mod mu yoksa aydınlık mod mu? Hangi mod sizin için daha uygun?

        iPhone ve Android’de karanlık mod nasıl açılır? Adım adım rehber!

        Karanlık mod kullanmak istiyor ama cihazınızda nereden açılacağını bilmiyor musunuz? iOS ve Android cihazlarda karanlık modu etkinleştirmenin en kolay ve hızlı yollarını adım adım anlattık. Ekranınızı daha konforlu hale getirin! İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 08.06.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karanlık mod ne işe yarar? Nasıl çalışır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geceleri karanlık mod, gündüzleri aydınlık mod mu kullanılmalı? Her iki ekran modunun avantajlarını, kullanım senaryolarını ve hangi durumda hangisinin daha iyi performans gösterdiğini sizin için karşılaştırdık.

        KARANLIK MOD NEDİR?

        Karanlık mod, kullanıcı arayüzlerinde arka planın siyah veya koyu renklerle tasarlandığı bir görsel düzenleme biçimidir. Bu mod, estetik bir görünüm sunarken aynı zamanda göz sağlığını koruma ve enerji tasarrufu sağlama gibi avantajlar da barındırır. Günümüzde mobil uygulamalardan web sitelerine kadar birçok platform, karanlık modu kullanıcılarına bir seçenek olarak sunmaktadır.

        REKLAM
        Anne babalar dikkat: Hangi çocuklar risk altında?
        Anne babalar dikkat: Hangi çocuklar risk altında?
        Ekran bağımlılığı ile savaşta bunlara dikkat!
        Ekran bağımlılığı ile savaşta bunlara dikkat!

        KARANLIK MODUN AVANTAJLARI

        Göz Yorgunluğunu Azaltır

        Karanlık mod, özellikle düşük ışıklı ortamlarda ekran parlaklığının neden olduğu göz yorgunluğunu en aza indirir. Bu sayede gece saatlerinde ya da loş ortamlarda ekran başında vakit geçirmek daha konforlu hale gelir.

        Estetik ve Modern Tasarım

        Koyu renkler, sade ve şık bir görünüm sağlar. Minimalist tasarım anlayışıyla birleştiğinde kullanıcıların dikkatini çekmek daha kolay olur.

        Enerji Verimliliği Sağlar

        OLED ve AMOLED ekran teknolojilerinde koyu tonlar, ekranın daha az enerji harcamasını sağlar. Bu da cihazın pil ömrünü uzatırken çevre dostu bir kullanım sunar.

        Dikkat Dağınıklığını Azaltır

        Koyu arka plan, görsel karmaşayı azaltarak içeriklere odaklanmayı kolaylaştırır. Bu durum özellikle yazılı içeriklerle çalışan kullanıcılar için büyük bir avantajdır.

        REKLAM

        PHONE’DA KARANLIK MOD NASIL AKTİFLEŞTİRİLİR?

        Ayarlar Menüsü Üzerinden

        - Ayarlar uygulamasını açın.

        - Ekran ve Parlaklık sekmesine gidin.

        - Karanlık Mod seçeneğini işaretleyin.

        Denetim Merkezi Kısayolu

        - Ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak Denetim Merkezini açın.

        - Parlaklık çubuğuna uzun basın.

        - Açılan panelde Karanlık Mod simgesine dokunarak modu aktif hale getirin.

        Otomatik Geçiş Ayarı

        - Ayarlar > Ekran ve Parlaklık yolunu izleyin.

        - Otomatik seçeneğini aktif edin.

        - Zamanlama seçeneğiyle karanlık modun hangi saatlerde devreye gireceğini belirleyin.

        ANDROID CİHAZLARDA KARANLIK MOD NASIL KULLANILIR?

        Ayarlar Menüsünden

        REKLAM

        - Ayarlar menüsüne girin.

        - Ekran ya da Görüntüleme ayarlarını bulun.

        - Karanlık Mod veya Siyah Tema seçeneğini aktif hale getirin.

        Erişilebilirlik Ayarları

        Bazı Android cihazlarda bu özellik erişilebilirlik menüsü altında da sunulabilir:

        - Ayarlar > Erişilebilirlik > Görünürlük İyileştirmeleri > Karanlık Mod

        Uygulama Bazlı Ayarlama

        Bazı uygulamalarda, cihaz genel ayarından bağımsız olarak koyu mod kullanılabilir:

        - İlgili uygulamaya girin.

        - Ayarlar > Tema veya Görünüm seçeneklerini kontrol edin.

        - Koyu Temayı seçin.

        WEB SİTENİZE KARANLIK MOD NASIL ENTEGRE EDİLİR?

        1. Renk Paleti Seçimi

        Koyu tonlarla birlikte yüksek kontrastlı fakat göz yormayan yazı renkleri tercih edilmelidir. Örneğin, siyah arka plan üzerine yumuşak beyaz metinler kullanılabilir.

        REKLAM

        2. Geçiş Düğmesi Ekleyin

        Kullanıcının karanlık ve aydınlık mod arasında kolayca geçiş yapabileceği bir buton, kişisel tercihleri dikkate alan bir kullanıcı deneyimi sağlar.

        3. Cihaz ve Tarayıcı Uyumluluğu

        Tasarımın farklı cihazlarda ve tarayıcılarda sorunsuz çalıştığından emin olmak için test sürecine önem verin.

        4. İçerik Hiyerarşisi ve Okunabilirlik

        Karanlık tema, tasarım düzenini bozmamalıdır. Metin boyutları, aralıklar ve vurgular dikkatli ayarlanmalıdır.

        KARANLIK MOD VE SEO İLİŞKİSİ

        Karanlık modun doğrudan SEO’ya etkisi olmasa da, kullanıcı deneyimini geliştirdiği için dolaylı yoldan katkı sağlar. Kullanıcıların sitede geçirdiği sürenin artması, hemen çıkma oranlarının azalması gibi faktörler, arama motorları tarafından olumlu değerlendirilir.

        REKLAM

        GÜNLÜK KULLANIMDA KARANLIK MOD MU, AYDINLIK MOD MU?

        Ne Zaman Karanlık Mod?

        - Gece saatlerinde

        - Loş ışıklı ortamlarda

        - Ekran süresi uzunsa

        Ne Zaman Aydınlık Mod?

        - Gündüz saatlerinde

        - Doğal ışığın yoğun olduğu ortamlarda

        - Okunabilirliğin ön planda olduğu durumlarda

        Her iki modun da kendine has avantajları olduğundan, tercihinizi kullanım alışkanlıklarınıza göre yapmalısınız.

        GÖZ SAĞLIĞI İÇİN EN İYİ EKRAN AYARLARI

        - Parlaklık Ayarı: Ortam ışığına uygun hale getirin.

        - 20-20-20 Kuralı: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakın.

        - Gece Modu: Mavi ışığı azaltan bu özellik, gece kullanımında daha konforlu bir deneyim sunar.

        BİLİM NE DİYOR?

        Stanford Üniversitesi (2021): Düşük ışıkta karanlık modun göz yorgunluğunu azalttığını belirtiyor.

        Harvard Sağlık Raporu: Aydınlık modun okuma hızını artırdığı, ancak yüksek parlaklıkta mavi ışık etkisinin zararlı olabileceğini vurguluyor.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Pakistan'dan J-35 hamlesi
        Pakistan'dan J-35 hamlesi
        'Bu bayram onların bayramı'
        'Bu bayram onların bayramı'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Habertürk Anasayfa