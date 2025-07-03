Karanlık Kanyon'da yılın sadece 10 günü görülebilen manzara
Yılın sadece 10 günü gözlemlenebilen Karanlık Kanyon'daki gün batımını görmek için dünyanın birçok ülkesinden turist Erzincan'ın Kemaliye ilçesine geliyor
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyon'da bugünlerde kanyonun tam ortasından batan güneş manzarası görenleri hayran bırakıyor.
Munzur Dağları üzerinde Karasu Nehri'nin oluşturduğu kanyondaki manzara temmuz ayının başlarında başlıyor.
Manzarayı izleyebilmek için turistler tekneyle belirli bir alana gidiyor.
Kanyonun tam ortasından batan gün batımı manzarası yaklaşık 10 gün boyunca devam ediyor.
Turizmci Güven Güldal, "Dünyanın birçok ülkesinden turist bu anı görebilmek için buraya geliyorlar. Gelen turistleri teknelerimizle alan derinliğinin olduğu kısma götürüyoruz. Gün batımı saatinde güneş tam Karanlık Kanyon'un ortasından batıyor ve muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor" dedi.