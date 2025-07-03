Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Karani öğretmen, topladığı kapakları Vincent van Gogh'un tablosuna dönüştürdü

        Karani öğretmen, topladığı kapakları Vincent van Gogh'un tablosuna dönüştürdü

        İstanbul'da teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak görev yapan Karani Duzcu, plastik kapaklarla ünlü ressam Vincent van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunu yeniden yorumladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atık kapaklardan Vincent van Gogh'un tablosuna
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da Vedide Baha Pars Ortaokulu'nda teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak görev yapan Karani Duzcu, iki yıl boyunca biriktirdiği plastik kapaklarla ünlü ressam Vincent van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunu yeniden yorumladı.

        Plastik atık malzemelerin doğada kaybolmadığını göstermek ve geri dönüşümün önemine dikkati çekmek isteyen öğretmen Duzcu, iki yıl boyunca biriktirdiği yaklaşık 35 bin kapaktan duvar üzerine tablo yapmak istedi.

        Kapakları ünlü ressam Vincent van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosuna dönüştüren Duzcu'nun 5 metre genişliğindeki ve 3 metre uzunluğundaki çalışması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        REKLAM

        Karani Duzcu, hem sanat hem çevre duyarlılığı açısından dikkati çeken projenin ortaya çıkış sürecine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        KAPAKLA YAPMAK İÇİN EN UYGUN RESİMLERDEN BİRİYDİ

        Sıfır Atık Projesi'nden ilhamla yola çıktıklarını belirten Duzcu, "Çocuklara geri dönüşümün önemini kavratmaya çalıştık. Burada da biz sanatsal unsur kullanarak daha çok dikkat çekmeye çalıştık. Vincent van Gogh'un Yıldızlı Gecesi zaten konularımızda ve derslerimizde vardı. Çocukların aşina olduğu bir renk, popüler bir sanat eseri. Ayrıca, kapakla yapmak için de en uygun resimlerden birisiydi" ifadelerini kullandı.

        Duzcu, öğrencilerin ve velilerin projeye desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Tabii ki en başta velilerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ederiz çünkü tek başına yapılacak bir iş değil. Bütün öğrencilerimizin ve velilerimizin bu konuda çok büyük katkıları oldu" diye konuştu.

        REKLAM

        Kapak biriktirme sürecinin yaklaşık iki yıla yayıldığını, uygulama sürecinin de 1 ay gibi bir sürede gerçekleştirildiğini vurgulayan Duzcu, hem sanatsal hem de çevresel yönü olan çalışmanın mesajlar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' resmini kullanarak geri dönüşümü ve plastik atık malzemelerin doğada kaybolmadığını göstermek için bu işi yaptık. Çok güzel olumlu tepkiler aldık. Bunun üzerine artık daha iyisini, daha büyüğünü yeni projelerde yapacağız."

        Karani Duzcu, öğrencilerin projeyi yürütürken çok heyecanlı olduklarına değinerek, "Onlar bizden daha çok heyecanlı. Başta büyüklüğünü kavrayamadılar. Küçük olacağını zannettiler. O heyecanları tabii ki işe de yansıdı" değerlendirmesinde bulundu.

        Daha önce Arjantin'de böyle bir çalışma gördüğünü ve bunu öğrencileriyle uygulamak istediğini aktaran Duzcu, "Arjantin'de plastik kapaklarla ilgili bir proje yapılmıştı ama onların yaptıkları daha küçük işlerdi. Biz bunu ne kadar büyük yapabiliriz diye bir adım ileri götürdük. Oradan esinlenerek bu işi yaptık" bilgisini paylaştı.

        REKLAM

        Duzcu, yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencileriyle yeni projelere devam edeceklerinin altını çizdi.

        YILDIZLI GECE TABLOSU HAKKINDA

        Hollandalı post empresyonist ressam Vincent van Gogh tarafından 1889'da yapılmış yağlı boya tablosu, Yıldızlı Gece adıyla tanınıyor.

        Van Gogh'un bu eserinde, Saint-Remy-de-Provence'taki sanatoryumda kaldığı dönemde, odasının doğuya bakan penceresinden gördüğü manzarayı gün doğumundan hemen önceki haliyle resmettiği biliniyor.

        Yıldızlı Gece, 1941'den bu yana New York’taki Museum of Modern Art (MoMA) kalıcı koleksiyonunda yer alıyor.

        Van Gogh'un en ünlü eserlerinden biri olan tablo, aynı zamanda Batı kültürünün en tanınmış sanat eserleri arasında bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Van Gogh
        #karani öğretmen
        #Yıldızlı Gece tablosu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Babalarının kanının bulaştığı eşyaları attılar!
        Babalarının kanının bulaştığı eşyaları attılar!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Habertürk Anasayfa