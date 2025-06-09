Karanfilin faydası saymakla bitmiyor: Ağız kokusundan, sindirime... Karanfil çiğnemek ne işe yarar?

NASIL TÜKETİLMELİ?

Karanfili çiğ olarak doğrudan çiğnemek en hızlı ve etkili yöntemlerden biridir. Ancak bazı kişiler için tadı yoğun gelebilir. Bu durumda, karanfili sıcak suda demleyip çay olarak içmek de mümkündür. Günde 1-2 adet karanfil çiğnemek, faydalarından yararlanmak için yeterlidir. Aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır, zira yüksek miktarda öjenol bazı kişilerde mide rahatsızlığına yol açabilir.

Kaynak: Healthine, Times of India