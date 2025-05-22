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        Haberler Gündem Güncel Karaman'da 9 köy ve 1 beldede karantina | Son dakika haberleri

        Karaman'da 9 köy ve 1 beldede karantina başlatıldı

        Karaman'da 9 köy ve 1 beldede şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hastalık çıkışı olan köylerde karantina tedbirleri, son iyileşmeden 30 gün sonra kaldırılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:32
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        Karaman'da 9 köy ve 1 beldede karantina
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        Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kızık köyünde hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmede şap hastalığı tespit edildiği belirtildi.

        Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kızık köyü merkez olmak üzere, çevresinde bulunan Hamidiye, Sazlıkaya, Beydili, Göztepe, Alaçatı, Ekinözü, Ağılönü, Salur köyleri ile Sudurağı beldesi karantina altına alınmıştır. Karantina bölgesine hayvan giriş ve çıkışı hastalık sönünceye kadar yasaktır. Sadece mezbahalara kesim amacıyla hayvan götürmek serbesttir. Tüm et ve et ürünü satan işletmeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlenmekte, işletmelerde satışı yapılan mühürlü etlerin uygun şekilde pişirilip tüketilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır."

        Karantinanın, hastalığın yayılmasını engellemek için alınan bilimsel bir tedbir ve kanunen zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada, "Hastalık çıkışı olan köylerimizde karantina tedbirleri, son iyileşmeden 30 gün sonra kaldırılacaktır. Karantina olan bölgelerimizde jandarma ekiplerince yol ve hayvan giriş çıkış kontrolleri yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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