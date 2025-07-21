Kuraklık Karakurt'u da vurdu: Su 30 metre çekildi
Kuraklık, Kars'ın Karakurt Barajı'nı da etkiledi. Suyun yaklaşık 30 metre çekildiği belirtilen barajda, sular altındaki köy yeniden ortaya çıktı
Giriş: 21.07.2025 - 15:57 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:57
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı’nda sular çekildi, tarihi köy yeniden ortaya çıktı
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Karakurt Baraj Gölü'nde baraj kapağının açılmasıyla birlikte su altında kalmış eski Karakurt köyünü yeniden gün yüzüne çıkardı.
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İHA'nın haberine göre, Karakurt Barajı'nın kapağının açılmasıyla birlikte baraj gölünde su yaklaşık 30 metre kadar çekildi.
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